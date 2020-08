Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110820-649: Dieb fährt mit E-Bike davon

Gummersbach (ots)

Ein angeblicher Kunde hat am Montag (10. August, 13.10 Uhr) eine Probefahrt auf dem Gelände eines Fahrradhändlers in Vollmerhausen zum Diebstahl eines grauroten E-Bikes des Typs Bulls Copperhead E2 genutzt. Der Mann mittleren Alters war mit einem Fahrrad vorgefahren und hatte um eine Probefahrt gebeten, die allerdings nur auf dem Gelände des Händlers stattfinden sollte. Der angebliche Kunde fuhr aber kurz darauf in Richtung Vollmerhauser Straße davon und ward nicht mehr gesehen. Über das von ihm zurückgelassene Fahrrad, ein Mountainbike des Typs Cube Reaction, hofft die Polizei dem Täter auf die Spur zu kommen. Dieser war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 - 185 cm groß und sehr dünn. Als Kleidung trug er, jeweils in schwarz, eine knielange Hose, ein T-Shirt, eine Basecap sowie einen schwarzen Mundschutz, auf dem sich ein aufgedruckter, weißer Reißverschluss befand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

