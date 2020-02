Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Lichtzeichenanlage nicht mehr betriebsbereit

Varel (ots)

Am Montag gegen 14.00 Uhr überfuhr ein 79-Jähriger aus Varel mit seinem PKW Nissan in der Hellmut-Barthel-Straße ein durch eine Windböe auf die Fahrbahn gedrücktes Kabel einer provisorischen Lichtzeichenanlage. Das Kabel wickelte sich um einen Reifen des PKW und wurde abgerissen. Die Lichtzeichenanlag war in der Folge nicht mehr betriebsbereit. Der Fahrer blieb unverletzt.

