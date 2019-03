Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Kiosk - Täter drohte mit Pistole

Unna (ots)

Am Rosenmontag (04.03.2019) betrat gegen 21.30 Uhr ein maskierter Mann den Kiosk am Königsborner Tor, Bahnhofstraße. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er den 31 jährigen Kassierer auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Der unbekannte Täter griff selbst in die Kasse und steckte die erbeuteten Geldscheine in seine Hosentaschen. Dann verließ er den Kiosk und flüchtete durch die Unterführung in unbekannte Richtung.

Der Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein und deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, blauer Jeanshose und rot-weißen Turnschuhe bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einem Schal, sog. "Buff", verdeckt. Er bedrohte den Kassierer mit einer schwarzen Pistole.

Wer kann weitere Angaben zum Raub oder zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

