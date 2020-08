Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110820-647: 24-Jährige schleuderte vor Baum

Nümbrecht (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 24-Jährige am Montag (10. August), als sie in Marienberghausen mit ihrem Auto von der Neuen Landstraße (L 350) abkam und gegen einen Baum prallte. Gegen 07.45 war die Gummersbacherin von Elsenroth in Richtung Marienberghausen gefahren, als sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf eine vom Boden aus ansteigende Leitplanke fuhr. Anschließend schleuderte ihr Wagen quer über die Fahrbahn, bis er letztendlich erneut von der Fahrbahn abkam und an einem Baum zum Stehen kam. Die 24-Jährige überstand den Unfall mit leichten Verletzungen; die L 350 musste im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

