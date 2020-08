Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100820-645: Nachbar beobachtet Fahrraddiebstahl

Marienheide (ots)

Ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube hat am Montagmorgen (10. August) ein junger Mann in der Stockhanstraße gestohlen. Gegen 07.45 Uhr bemerkte ein Zeuge den etwa 20 Jahre alten Mann, wie dieser sich auf das Grundstück seines Nachbarn begab und Augenblicke später mit dessen unverschlossenen Mountainbike davon fuhr. Der Täter war etwa 185 - 190 cm groß, hatte kurze blonde Haare und eine schlaksige Statur. Bekleidet war er unter anderem mit einer schwarzen Hose, einer blauen Basecap und einer Sonnenbrille. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

