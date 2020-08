Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100820-644: 15-Jährige angefahren und geflüchtet

Hückeswagen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat eine 15-Jährige aus Hückeswagen erlitten, die am Sonntagabend (9. August) beim Überqueren der Peterstraße von einem Auto angefahren wurde - der PKW flüchtete. Gegen 20.20 Uhr hatte die Jugendliche von der Goethestraße aus kommend die Peterstraße im Bereich der dortigen Ampel bei Grünlicht überquert. Ein aus Richtung Wipperfürth kommender Autofahrer, der nach Angaben der 15-Jährigen mit einem Handy telefonierte, fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und traf die 15-Jährige am Bein. Ohne sich um die leicht verletzte Jugendliche zu kümmern, setzte der Fahrer des grauen PKW Kombi seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

