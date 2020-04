Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einschränkungen im Besucherverkehr bei der Bundespolizei

Thüringen (ots)

Auf Grund der Corona-Pandemie sind die Dienststellen der Bundespolizei in Thüringen bis auf Weiteres für den Besucherverkehr eingeschränkt. Eintritt kann nur in dringenden Fällen und nur nach Abgabe einer Selbstauskunft gewährt werden. Anzeigen können durch schriftliche Hereingabe, über das Kontaktformular im Internet unter www.bundespolizei.de oder per elektronischer Post an nachfolgende E-Mail-Adresse gesendet werden:

bpoli.erfurt@polizei.bund.de

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

