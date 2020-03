Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Zahnarztpraxis ++ Brand zweier Rundballen ++ Pkw-Brand in Sagehorn ++ Autos zerkratzt ++ Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Zahnarztpraxis

Verden. In eine Zahnarztpraxis an der Georgstraße sind in der Nacht auf Montag unbekannte Täter eingebrochen. Nach Aufhebeln eines Fensters durchsuchten die Unbekannten einige Schränke. Letztlich stahlen sie einen Tresor, mit dem sie unerkannt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Brand zweier Rundballen

Kirchlinteln/Kükenmoor. Am frühen Montagmorgen gerieten auf einem Gehöft an der Kükenmoorer Dorfstraße zwei Rundballen in Brand. Die Geschädigten selbst sind kurz nach 5 Uhr durch den Brandgeruch aufmerksam geworden und schauten nach der Ursache. Als sie die brennenden Rundballen bemerkten, vergrößerten sie mit einem Radlader den Abstand zwischen Rundballen und Hofgebäude, so dass eine mögliche Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnte. Letztlich blieb es bei relativ geringem Schaden durch den Verlust der Rundballen. Hinweise möglicher Zeugen zur Brandentstehung nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Pkw-Brand in Sagehorn

Oyten/Sagehorn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht auf Dienstag ein an der Straße Am Moor geparkter Pkw in Brand. Gegen 2 Uhr bemerkte eine Anwohnerin das Feuer, woraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Der geparkt abgestellte Opel wurde durch die Flammen vollständig zerstört, zusätzlich wurden ein Zaun und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Autos zerkratzt

Achim. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende drei Autos zerkratzt, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Auf den Mehren abgestellt waren. Zudem wurden Außenspiegel von den betroffenen Pkw abgetreten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Achim ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dörverden/Hülsen. Am Dienstagmittag wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hülsen schwer verletzt. Der Mann war mit einem Pedelec auf dem Schützenweg, von der Langen Straße kommend, unterwegs. Gleichzeitig kam ein bevorrechtigter 22-jähriger Peugeot-Fahrer von rechts aus dem Mühlenweg. Der Radfahrer erfasste den Autofahrer seitlich am Kotflügel und kam zu Fall. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in die MHH Hannover geflogen werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass der 62-Jährige in Lebensgefahr schwebt. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

