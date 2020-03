Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Verden (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagabend einen Mann, als dieser Graffiti an die Außenwand eines Zuges anbrachte. Polizeibeamte konnten den 44 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin auf frischer Tat in der Husarenstraße antreffen und zur Polizeidienststelle bringen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden hat das Amtsgericht Verden im weiteren Verlauf einen Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug des Mannes erlassen. Gegen diesen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden am Zug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Bundespolizeiinspektion Bremen übernommen.

