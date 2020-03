Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: KORREKTUR ++ Autoreifen zerstochen + Radfahrerin leicht verletzt + Führerschein gefälscht und unter Drogeneinfluss unterwegs + Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Landkreis Verden (ots)

Autoreifen zerstochen

Verden. An gleich zwei abgestellten Autos wurden am Wochenende im Brunnenweg die Reifen zerstochen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2200 Euro. Die erste Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag. Die zweite Tat wurde in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr gemeldet. Ein Zeuge beobachtete einen Mann an dem beschädigten Auto und verständigte die Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Mann mit kräftiger Statur, der zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet war.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

KORREKTUR: Radfahrerin leicht verletzt

Kirchlinteln. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 80 Jahre alten Fahrradfahrerin und dem 27-jährigen Fahrer eines Autos samt Anhänger kam es am Sonntag gegen 14:15 Uhr auf der Landesstraße 171. Die 80-Jährige überquerte die Hauptstraße, als sie von dem 27-Jährigen mit seinem Gespann am Hinterrad touchiert wurde. Hierdurch stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Außerdem entstand ein Sachschaden.

Führerschein gefälscht und unter Drogeneinfluss unterwegs

Thedinghausen. Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagmittag einen 27 Jahre alten Autofahrer in der Achimer Landstraße. Der Mann händigte den Beamten zwar zwei Führerscheine aus, eine Überprüfung ergab jedoch, dass es sich um Fälschungen handeln dürfte. Weiterhin verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann angeordnet wurde. Gegen den 27-Jährigen wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Achim. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem 21 Jahre alten Fahrer eines Motorrads und einem 78-jährigen Autofahrer kam es am Sonntag gegen 14:30 Uhr in der Obernstraße. Der 78-Jährige hatte angehalten, um Abbiegen zu können, als der 21-Jährige die Situation zu spät bemerkte und auf den Wagen auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der jüngere Mann nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

