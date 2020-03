Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Fensterscheiben zertrümmert ++ Zigaretten und Alkohol entwendet ++ Nach Unfall geflüchtet ++

Landkreis Osterholz (ots)

Fensterscheiben zertrümmert

Hambergen. Am vergangenen Wochenende zertrümmerten unbekannte Täter zwei Fensterscheiben einer Firma an der Garlstedter Straße. In das Gebäude drangen die Täter allerdings nicht ein, dementsprechend wurde nichts entwendet. Die Polizeistation Hambergen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04793/2386 entgegen.

Zigaretten und Alkohol entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Aus einem Haus an der Koppelstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag Zigaretten, Alkohol und Bargeld. Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt und gelangten so in das Haus, wo sie an das Diebesgut fanden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Nach Unfall geflüchtet

Schwanewede. Auf der Straße Ritterkamp hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen hier auf dem Seitenstreifen geparkten VW gestreift und erheblich beschädigt. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt trotz des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro einfach fort. Die Polizei Schwanewede hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise zu dem Unfallfahrer werden unter Telefon 04209/914690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Erreichbarkeit 8-16 Uhr nur mobil: 01525/6880698

Keine Erreichbarkeit im Büro

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell