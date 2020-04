Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ohne Fahrschein, dafür mit gefälschten Pässen und Drogen unterwegs

Erfurt (ots)

Gestern Abend gegen 21:00 Uhr Informierte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei in Erfurt, weil ein Reisender keinen gültigen Fahrschein nachweisen konnte. Die Regionalbahn befand sich auf der Fahrt von Weimar in Richtung Erfurt. Bei Ankunft des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof wollte eine vor Ort gekommene Streife die Identität des Mannes feststellen. Dieser gab an, keine Ausweispapiere mit sich zuführen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin mit zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie zwei deutsche Reisepässe, bei denen sich herausstellte, dass sie gefälscht waren. Außerdem hatte er eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Nachdem die Identität des Mannes festgestellt war, stellte sich zudem heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nach dem Aufenthalt des 52-jährigen Deutschen fahndet, weil sie gegen diesen ermittelt.

Gegen den ohne festen Wohnsitz Lebenden leiteten die Beamten weitere Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Für die Person wurde ein Zustellungsbevollmächtigter ernannt und der Staatsanwaltschaft Berlin mitgeteilt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle verlassen.

