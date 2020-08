Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090820-641: Übungsfahrt endete an Hauswand

Hückeswagen (ots)

Die Idee, mit dem Wagen seiner Mutter eine nächtliche Spritztour zu unternehmen, um für die bevorstehende Führerscheinprüfung zu üben, dürfte ein 21-jähriger Hückeswagener wohl inzwischen bereuen - die Fahrt endete an einer Hauswand. Weil er keine Fahrerlaubnis besitzt, unter Alkoholeinwirkung stand und zudem von der Unfallstelle flüchtete, erwartet ihn ein umfangreiches Strafverfahren.

Gegen 03.45 Uhr war der junge Mann nach eigenen Angaben von einem Besuch an der Bever nach Hause gekommen und hatte sich den Autoschlüssel seiner Mutter genommen, um mit dem Wagen noch für die bald anstehende Führerscheinprüfung zu üben. Als er auf der Kölner Straße einem über die Straße laufenden Igel ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über das Auto. Das Ausweichmanöver missglückte, was zunächst für den Igel tödliche Folgen hatte. Anschließend prallte der Wagen gegen eine Hauswand und einen Blumenkübel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er mit dem Wagen noch ein Stück weiter, stellte diesen am Fahrbahnrand ab und ging nach Hause. Dort tauchte aber wenig später die Polizei auf, die von Anwohnern über den Unfall in Kenntnis gesetzt worden war. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von über 1,3 Promille anzeigte, musste der 21-Jährige die Polizei zu einer Blutprobenentnahme begleiten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell