Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090820-639: Rollerfahrer stürzt - Verursacher flüchtet

Gummersbach (ots)

Auf der Lebrechtstraße musste am Samstagabend (8. August) der Fahrer eines Motorrollers einem entgegenkommenden Auto ausweichen; obwohl er dabei stürzte und sich leicht verletzte, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Gegen 21.30 Uhr war der 55-jährige Gummersbacher mit einer Vespa in Richtung der Innenstadt unterwegs, als ihm ein weißer PKW auf seiner Fahrbahnseite entgegen kam. Es kam zu einer leichten Berührung, woraufhin der 55-Jährige stürzte und gegen einen geparkten VW Polo rutschte. Der PKW flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich um einen weißen Opel oder Seat gehandelt haben, dessen Kennzeichen mit den Buchstaben "K - D" begann. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

