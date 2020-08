Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070820-637: Gas mit Bremse verwechselt - Beifahrer musste ins Krankenhaus

Gummersbach (ots)

Beim Einparken auf einem Parkplatz des Dialysezentrums in der Straße "An der Burt" hat eine 83-Jährige aus Engelskirchen am Morgen (7. August, 10.10 Uhr) das Brems- und das Gaspedal verwechselt. Dabei schoss der Wagen eine Böschung hinauf und prallte auf einer oberhalb gelegenen Parkfläche gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Obwohl die Schäden an den Fahrzeugen relativ gering waren, musste der 89-jährige Ehemann, der als Beifahrer mit im Fahrzeug saß, verletzt ins nahegelegene Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell