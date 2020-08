Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060820-634: Nächtlicher Einbruch in Geschäftshaus

Bergneustadt (ots)

In ein Geschäftshaus an der Kölner Straße sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (5. August) eingedrungen. Auf einer Videoaufzeichnung sind drei Männer zu sehen, die gegen drei Uhr das Gebäude betreten. Sie durchsuchten mehrere Büro- und Kellerräume, machten mit einem Laptop und einem Mobiltelefon aber nur geringe Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

