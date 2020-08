Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Auffahrunfall forderte drei Verletzte

Morsbach (ots)

Am Mittwoch (05.08.2020) gegen 16:30 Uhr befuhr ein 40 jähriger Lkw-Fahrer aus Menden die L 324 aus Richtung Hülstert kommend in Fahrtrichtung Erdingen. In Höhe der Einmündung Morsbacher Straße fuhr dieser auf sich zurückstauenden Verkehr auf und schob dabei insgesamt 3 Pkw ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Lkw-Fahrer sowie ein 27 jähriger Pkw-Fahrer aus Reichshof schwerverletzt. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus wurde eine 60 jährige Pkw-Fahrerin aus Reichshof leichtverletzt. Auch sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32 jähriger Pkw-Fahrer aus Bergneustadt, welcher sich mit seiner 21 jährigen Beifahrerin aus Wiehl im vordersten Pkw befand, blieb wie auch seine Mitfahrerin unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L 324 blieb in Höhe der Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 19:00 Uhr komplett gesperrt.

