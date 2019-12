Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsmissachtung - Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 19.12.2019, in Lörrach ist ein junger Autofahrer leicht verletzt worden. Der 19-jährige war gegen 17:15 Uhr aus der Weiler Straße in die B 317 eingefahren und hatte die Vorfahrt einer aus Richtung Weil kommenden 42-jährigen VW-Fahrerin missachtet. Der Golf des jungen Mannes stieß mit dem Wagen der Frau zusammen. Mit leichten Verletzungen kam der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Frau blieb unversehrt. Die Autos waren nach der Karambolage nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 12000 Euro. Die Feuerwehr war zur Straßenreinigung im Einsatz.

