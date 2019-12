Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frauen klauen Parfum im Wert von über 2500 Euro

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 19.12.2019, haben zwei Frauen in einem Drogeriemarkt in Lörrach versucht, Parfum zu stehlen. Dabei wurde sie vom Ladendetektiv erwischt. In ihren Korb hatten sie Parfumflaschen im Wert von ca. 1600 Euro. Der Ladendetektiv erkannten in den beiden Frauen, im Alter von 29 und 31 Jahren, auch die Tatverdächtigen wieder, die zu Wochenanfang bereits Parfum im Wert von über 1000 Euro entwendet hatten. Bei dieser Tat gelang ihnen und einer dritten Frau die Flucht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurden die Frauen wieder auf freien Fuß gesetzt.

