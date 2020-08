Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050820-630: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus

Engelskirchen (ots)

Zwischen 00.30 und 05.30 Uhr sind Einbrecher am Dienstag (4. August) in eine Wohnung in Engelskirchen-Ründeroth eingestiegen. Mit einem Hebelwerkzeug schaffte es die Täter die Eingangstür zur Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses an der Straße "Cronenburg" zu öffnen. Aus der Wohnung stahlen sie ein Handy und eine Kamera. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell