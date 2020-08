Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050820-627: Drei Verletzte bei Unfall mit Traktor

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Radevormwald (ots)

Beim Einfahren von einem Feldweg auf die Kreisstraße 9 in Höhe der 3. Uelfe ist am Dienstagabend (4. August) ein Traktor mit einem BMW zusammengestoßen, der auf der Kreisstraße 9 in Richtung Wellringrade unterwegs war. Gegen 21 Uhr wollte der 20-jähriger Traktorfahrer aus Radevormwald von dem Feldweg nach links auf die K 9 abbiegen. Durch den Kurvenverlauf an der Unfallstelle war die Sicht des Traktorfahrers in Richtung Radevormwald eingeschränkt. Als er mit dem Abbiegemanöver begonnen hatte, kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Wellringrade fahrenden BMW eines 21-jährigen Radevormwalders, der trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem an der Front des Traktors montierten Mähwerks nicht mehr verhindern konnte. Während der 21-Jährige den Unfall mit leichten Verletzungen überstand, mussten seine beiden Mitfahrer, eine 17-Jährige und ein 23-Jähriger aus Radevormwald, mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für etwa 90 Minuten gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell