Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Handwerksbetrieb ++++ Berauscht am Steuer

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Handwerksbetrieb

Stotel. Im Zeitraum von Samstag (01.08.2020 - 14:00 Uhr) bis Montag (03.08.2020 - 06:00 Uhr) beschädigten bisher unbekannte Täter ein Zaunelement einer Handwerksfirma in der Robert-Koch-Straße in Stotel und gelangten so auf das betroffene Grundstück. Auf dem Gelände gelangte/n der oder die Täter durch ein Fenster ins Innere einer Lagerhalle. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

+++++

Berauscht am Steuer

Hagen im Bremischen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (03.08./04.08.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus der Gemeinde Beverstedt. Während der Kontrolle wurden Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell