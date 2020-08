Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstähle im Bereich Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bargelddiebstahl aus Lokal

Cuxhaven. Sonntagmorgen (02.08.2020) hebelte ein noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr den Briefkasten eines Lokals in der Deichstraße auf. Mit dem vorgefundenen Schlüssel wurde sich Zutritt zum Lokal verschafft. Aus der dortigen Kasse wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

+++++

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Cuxhaven. Sonntagnacht (02.08.2020) entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr ein am Lappeplatz in Cuxhaven abgestelltes Kleinkraftrad der Marke "Explorer" in der Farbe Rot. Das Kleinkraftrad war mittels Felgenschloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern sowie dem entwendeten Kleinkraftrad geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

+++++

Diebstahl eines E-Bike Akkus

Cuxhaven. In dem Zeitraum von Samstag (01.08.2020 - 22:30 Uhr) bis Sonntag (02.08.2020 - 16:30) entwendeten bislang unbekannte Täter den gesicherten Akku eines E-Bikes in der Cuxhavener Straße. Das E-Bike war hierbei in einer Fahrradgarage abgestellt. Durch den Diebstahl des Akkus wurde das E-Bike erheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

