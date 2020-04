Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Unterweiler - Frontalzusammenstoß auf Kreuzung - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Samstagvormittag zwischen Illerkirchberg und Donaustetten.

Ulm (ots)

Gegen 09:00 Uhr war der 28-jährige Unfallverursacher mit seinem Klein-Lkw auf der Landesstraße 240 von Illerkirchberg in Richtung Donaustetten unterwegs. Auf Höhe Unterweiler ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein und bog ab. Dabei übersah er jedoch den entgegen kommenden VW Caddy eines 75-Jährigen mit dessen Ehefrau. Dieser kollidierte auf der Kreuzung frontal mit der rechten Seite des Klein-Lkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 75-Jährige leicht. Seine 72-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf.

+++++++++++++++++++ (0591373) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell