Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Unbekannter fährt gegen geparkten Touran

Unfallverursacher entfernt sich unerkannt vom Unfallort

Ulm (ots)

Am Samstag parkte ein 41-Jähriger seinen VW Touran in Schemmerhofen im Eschbachweg auf dem Parkplatz der dortigen Gärtnerei. Als er gegen 09.30 Uhr wieder zu seinem Auto kam, musste der 41-Jährige feststellen, dass sein Touran an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt ist. In der Gärtnerei hatte sich niemand gemeldet, daher rief der Touranfahrer die Polizei. Diese stellte anhand von Lackspuren fest, dass es sich bei dem Flüchtigen um ein blaues Fahrzeug handeln muss. Die Laupheimer Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter der Nummer: 07392/96300 entgegen.

