Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09:00 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle und ein Einbruch

Aalen (ots)

Vorfahrt missachtet Aalen Eine 34-jährige Audi-Lenkerin wollte am Freitagmittag, gegen 15.56 Uhr, von einem Seitenarm der Industriestraße in die Industriestraße einbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

In Johanniskirche eingebrochen Schwäbisch Gmünd Unbekannte gelangten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Johanniskirche und brachen dort eine Kasse, sowie den Opferstock auf. Daraus entwendeten sie mehrere hundert Euro. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

Unfallflucht Aalen-Himmlingen Ein 43-jähriger Radlenker befuhr am Freitag, gegen 19.19 Uhr, die Baiersteinstraße bergabwärts. In einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein schwarzer BMW entgegen. Bei dem Versuch dem BMW auszuweichen kam der 43-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der BMW-Lenker entfernte sich von Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Die Polizei Aalen bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen BMW abgeben können, sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell