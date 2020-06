POL-AA: Landkreis Schwäbsich Hall: Elektrozaun über Straße gespannt - Unfall auf Kundenparkplatz

Polizeipräsidium Aalen

Blaufelden: Unfall auf Kundenparkplatz

Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand am Freitag um 09:25 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Schrozberger Straße. Beim Korrigieren fuhr eine 51-jährige Peugeot-Lenkerin rückwärts und kollidierte dabei mit einem in diesem Moment vorbeifahrenden VW Golf einer 84-Jährigen.

Rot am See - Niederwinden: Elektrozaun über Straße gespannt

Am Mittwoch um 11:45 Uhr spannte eine 42-jährige Frau zwei Litzen eines Weidezaunes quer über eine Fahrbahn, um anschließend Pferde über die Straße treiben zu können. Ein zu diesem Zeitpunkt heranfahrender 13-jähriger Radfahrer erkannte den Elektrozaun nicht und wurde bei der Durchfahrt von dem Draht erfasst und zu Boden geworfen. Der Junge wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

