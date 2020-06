POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Waschküche - Mit 8-jährigem Radfahrer kollidiert und geflüchtet - Fahrraddiebstahl - PKW zerkratzt - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag zwischen 08:45 Uhr und 12 Uhr, wurde in der Schönebürgstraße, vor einem dortigen Ladengeschäft, ein schwarzes Pedelec Cube Reaction Hybrid Pro Allroad entwendet. Das Pedelec war mit einem Faltschloss der Marke Trelock gesichert. Der Wert des Rades liegt bei etwa 2150 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rot am See: Brand in Waschküche

Am Donnerstag um 23:51 Uhr wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße durch die installierten Rauchmelder auf einen Brand aufmerksam. Es stellte sich schnell heraus, dass es in der Waschküche des Wohnhauses zu einem Brandausbruch kam und sich der Rauch bereits über das gesamte Wohnhaus ausbreitete. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, so dass es keine Verletzten gab. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Rot am See, die mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort kamen, schnell gelöscht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Haus belüftet hatte, konnten die Bewohner wieder ihre Zimmer beziehen. Der Schaden in der Waschküche wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unklar.

Schwäbisch Hall: Omnibus streift PKW

Auf der Mörikestraße ereignete sich am Donnerstag um 16:25 Uhr ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem PKW Hyundai, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Der 39-jährige Busfahrer, welcher in Richtung Silcherstraße unterwegs war, musste aufgrund eines PKW am rechten Fahrbahnrand und eines entgegenkommenden Hyundai eines 60-jährigen Lenkers zunächst kurz anhalten. In der Annahme, dass der Hyundai den Bus passiert hatte, scherte der Busfahrer nach links aus, um an dem stehenden Fahrzeug vorbei zu fahren. Hierbei übersah er jedoch, dass der Hyundai-Fahrer ebenfalls anhalten musste und deswegen den Bus noch nicht vollständig passiert hatte.

Schwäbisch Hall: Wildunfall

Am Freitag um kurz nach 5 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mi seinem PKW Opel Astra die K2568 von Unterscheffach in Richtung Otterbach. Etwa 250 Meter vor Ortsbeginn kollidierte er mit einem Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Obersontheim: Mit 8-jährigem Radfahrer kollidiert und geflüchtet

Am Donnerstag gegen 19 Uhr befuhr ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem Gehweg auf die Schloßstraße ein. Diese wollte er in Richtung Schenkenstraße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt parkte auf der Schloßstraße, gegenüber der Einmündung zur Schenkenstraße, ein Pkw mit Anhänger. In dem Moment befuhr eine bislang unbekannte PKW-Lenkerin ebenfalls die Schloßstraße. Vermutlich erkannte sie den Radfahrer aufgrund des geparkten PKW mit Anhänger zu spät und kollidierte mit dem hinteren Reifen des Fahrrades, welcher hierdurch beschädigt wurde. Der Junge konnte einen Sturz verhindern. Die PKW-Lenkerin, welche vermutlich einen dunkelblauen, älteren Renault fuhr, setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Lenkerin eines PKW VW Golf befuhr am Donnerstag um 18:10 Uhr die Gartenstraße. An der Einmündung in die Kernerstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von links heranfahrenden 45-jährigen Seat-Lenkerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2300 Euro.

Unterrot: PKW zerkratzt

Mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand wurde ein PKW Nissan, welcher am rechten Fahrbahnrand der Ina-Seidel-Straße abgestellt war, beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen dem 01.06. und dem 03.06.2020.

