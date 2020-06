Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche und Einbruchsversuche

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet - Kradlenker leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 28 Jahre alter Kradlenker bei einem Unfall am Donnerstagabend zu. Kurz vor 19.30 Uhr missachtete ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr Höhe Albanus die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Dieser stürzte zu Boden, wobei er sich mehrere Prellungen zuzog. Der 28-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aalen-Hofen: Fahrzeug übersehen

Um einem entgegenkommenden Omnibus Platz zu machen, setzte ein 36-Jähriger am Donnerstagnachmittag seinen Pkw BMW auf der Dorfstraße ein Stück zurück. Hierbei übersah er den Pkw Ford einer 41-Jährigen und streifte diesen, wobei gegen 16.45 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Mit seinem Pkw Mercedes Benz bog ein 22-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr von der Abtsgmünder Straße nach links in die Hauptstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 74-Jährigen und streifte dessen Pkw Suzuki. Bei dem Unfall entstand mehr als 5000 Euro Schaden.

Lauchheim: In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte brachen zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Die Täter entwendeten eine Zapfanlage mit Durchlaufkühler im Wert von rund 450 Euro und vorgefundenes Wechselgeld. Hinweise auf die Einbrecher oder verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landesstraße 2223 zwischen Zöbingen und Unterschneidheim kam ein 23-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr mit seiner Yamaha alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Acker. Der junge Mann, der sich leichte Verletzungen zuzog, wurde ins Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich dort auch einer Blutentnahme unterziehen.

Bopfingen: In Wohnhaus eingebrochen

Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro erbeuteten Unbekannte beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Schulstraße. Die Täter drangen zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagvormittag, 10.20 Uhr in das Gebäude ein und hatten sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Der von den Einbrechern hinterlassene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuche

Ein Zeuge verständigte am Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die sich an einem Cafe in der Vorderen Schmiedgasse zu schaffen machten. Vor Ort stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fest, dass das Oberlicht der Glastüre eingeschlagen bzw. gewaltsam geöffnet worden war. Auch an einer angrenzenden Bäckerei wurde eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. Die beiden Unbekannten waren mit schwarzen, bzw. beige-oliven Kapuzenpullovern bekleidet. Beide trugen weiße "Masken" und hatten dunkle Haare. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Toyota beschädigte eine 43-Jährige am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr in der Gmünder Straße den Pkw VW eines 58-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Mutlangen: Unfallflucht

Mit seinem Sattelzug beschädigte ein 41-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.10 Uhr beim Abbiegen den Zaun eines Grundstücks in der Jahnstraße, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Der 41-Jährige fuhr davon, da er den Unfall offenbar nicht bemerkt hatte. Er konnte durch Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd unweit der Unfallstelle angehalten und über den Umstand des Unfalls aufgeklärt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker hinterließ an einer Straßenlaterne, die am Kreisverkehr Remsstraße / Ledergasse / Bahnhofsplatz aufgestellt ist, einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Beschädigungen wurden am Donnerstagmorgen gegen 6.35 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

