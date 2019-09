Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Werl (ots)

Die Vorfahrtregel "Rechts vor Links" missachtet hat ein 14-jähriger jugendlicher Radfahrer am Mittwochnachmittag, gegen 17:15 Uhr. Ein PKW hatte an der Abzweigung Rustigestraße, von der Straße Auf dem Kreiter kommend, regelkonform gehalten, um von rechts kommende Fahrzeuge vorzulassen. Zur gleichen Zeit war der junge Werler mit seinem Rad auf der Rustigestraße in Richtung Hammer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich ignorierte er den vorfahrtberechtigten 59-jährigen Autofahrer und stieß mit dessen Opel zusammen. Dabei verletzte er sich leicht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (wo)

