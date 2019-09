Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Im Teamwork Inhalt von Handtasche entwendet

Soest (ots)

Zu einem Diebstahl aus einer Handtasche kam es am Dienstag, gegen 16:40 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Waisenhausstraße. Während ein unbekanntes Pärchen eine 75-jährige Verkäuferin ablenkte, konnte ein unbekannter Mann ungehindert den Aufenthaltsraum des Geschäftes aufsuchen und sich an der dort abgestellten Handtasche der Fröndenbergerin bedienen. Danach verließen alle Personen den Laden. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben. Die weibliche Person war etwa 25 - 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hat mittelblondes, halblanges Haar. Sie sprach mit russischem Akzent und war mit einer Jeans und ebengleicher Jacke bekleidet. Die beiden Männer sind jeweils etwa 40 - 50 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Der Unbekannte, der die Frau begleitete, sprach ebenfalls mit russischem Akzent, hat eine normale Statur und war mit einer Windjacke bekleidet. Der andere Mann ist schmaler Statur und trägt einen rasierten Haarkranz. Er trug einen auffälligen Rucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 02921-91000 zu melden. (wo)

