POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vorfälle mit Störchen, Hund, Hase und Rehbock, Sachbeschädigung

Aalen: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Parkplatz einer ehemaligen Discothek in der Ulmer Straße ein roter Pkw Ford von einem unbekannten Fahrzeuglenker auf der linken Seite im Bereich des Stoßfängers beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Pkw-Lenker gefährdet Radfahrer

Als ein 59-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr den Radweg der Stiewingstraße in Fahrtrichtung Aalen befuhr und im Kreuzungsbereich Blezingerstraße vom Radweg in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, wurde er von dem ebenfalls einfahrenden 55-jährigen Lenker eines blauen VW Polo überholt. Der Radfahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte ein unbekannter Lkw-Lenker, als er zwischen Dienstagmorgen, 7 Uhr und Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr im Gewerbegebiet Osteren einen geparkten Opel Meriva beim Rückwärtsfahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Parkplatzunfall

An der Einfahrt zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kocherstraße streifte ein 77-jähriger Ford-Lenker am Donnerstag gegen 9 Uhr beim Anfahren eine 68-jährign Seat-Lenkerin. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Pkw kontra Radfahrer

Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrer, als sie die Weidenfelder Straße befuhr und nach links in ein Parkhaus abbiegen wollte. Der Radfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite. Er wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Ellwangen: Vorfall mit Störchen

Am Mittwochvormittag wurde gegen 8.30 Uhr ein verletzter Weißstorch in einer Wiese an der L1029 zwischen Haisterhofen und Röhlingen aufgefunden. Womöglich erlitt das Tier eine Schussverletzung. Der Vogel wurde ärztlich versorgt und anschließend in einer Pflegestation untergebracht. Ebenfalls am Mittwochmorgen wurden gegen 11.10 Uhr zwei tote Weißstörche im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes zwischen Haisterhofen und Neunstadt im Gewann Hungerberg aufgefunden. Die Todesursache ist unklar, weshalb in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt ebenfalls polizeiliche Ermittlungen aufgenommen und die toten Tiere zur Untersuchung dem Tiergesundheitsdienst zugeführt wurden. Ob die beiden Sachverhalte in Zusammenhang stehen ist unklar. Die Ermittlungen werden vom Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeirevier Ellwangen geführt, der unter Telefon 07961/9300 um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen, Fahrzeug oder Personen in den genannten Bereichen erbittet.

Ellwangen: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Kurz nach 12:30 Uhr am Donnerstag befuhr eine 18-Jährige mit einem VW Touran die Haller Straße in Richtung Jagstzell. Etwa auf Höhe der Einmündung der Berliner Straße stockte der Verkehr. Die 18-Jährige übersah, dass eine vorausfahrende 45-Jährige VW Multivan-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeug-Lenkerinnen jeweils leicht verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Vier Kinder, die ebenfalls an Bord des Multivan waren, blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung an Pkw

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein Unbekannter am Dienstag zwischen Mitternacht und 6 Uhr einen am linken Fahrbahnrand der Eduard-Wengert-Straße geparkten grauen Pkw VW Golf im Bereich der Fahrertüre. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Heubach-Lautern: Freilaufender Hund beißt Rehbock und Hasen tot

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 8.15 Uhr im Bereich Rosensteinstraße Ölmühle-Lappertal ein kleiner verletzter Rehbock aufgefunden, der vermutlich durch einen freilaufenden Hund gebissen wurde. Der verletzte Rehbock musste durch den Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden. Ein Hasenstall, der im Garten eines Grundstückes in der Bischof-Lipp-Straße aufgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr vermutlich ebenfalls durch einen Hund beschädigt und eingedrückt und anschließend ein Hase totgebissen. Der Polizeiposten Heubach bittet Zeugen, denen ein freilaufender Hund aufgefallen ist, sich unter Tel. 07173/8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw-Lenker beschädigt Straßenlaterne und flüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam am Donnerstag im Kreisverkehr Bahnhofplatz/Ledergasse/Remsstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem rot lackierten Fahrzeug unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

