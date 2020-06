Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrt & Bauzaun umgekippt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 18 Uhr einen in der Stuttgarter Straße geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Golf beläuft sich auf rund 1200 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer war am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr auf der Landesstraße 1140 von Schwaikheim in Richtung Neckarrems unterwegs. Auf Höhe Zillardtshof bemerkte er zu spät, dass ein entgegenkommender Fahrer eines Audi A6 mit Anhänger nach links in Richtung eines Feldweges einbog und kollidierte mit dem Anhänger. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Die Straße musste zeitweise vollgesperrt werden.

Schorndorf: Mit zwei Promille unterwegs

Ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 0:30 Uhr in der Straße Zur mittleren Brücke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben.

Winnenden: Umgekippter Bauzaun beschädigt Bushaltestellenschild

Aufgrund des Unwetters kippte am Mittwochnachmittag ein Bauzaun auf einer Länge von ca. 40 Metern auf die Waiblinger Straße. Durch den umgekippten Zaun wurde das Schild der dortigen Bushaltestelle aus der Verankerung gerissen. Es kam lediglich zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

