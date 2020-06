POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Spiegel beschädigt, Automaten aufgebrochen, Auto beschädigt & mehrere Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Endersbach: Spiegel beschädigt

In der Nacht zum Mittwoch wurde an zwei geparkten Pkw jeweils der linke Außenspiegel abgetreten. Hierbei handelt es sich um einen Renault, der in der Remsstraße geparkt war sowie einen Honda, der zur Tatzeit in der Birkelstraße stand. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 250 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Automaten aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Mann begab sich am Montagabend gegen 22:15 Uhr auf das Areal einer Tankstelle in der Wiesenstraße und brach dort zwei Automaten auf. Aus den Automaten entwendete der Dieb eine geringe Menge Bargeld. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unklar. Zur Tatzeit war der Mann mit Turnschuhen, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, zudem trug er einen Mundschutz und führte einen Regenschirm sowie eine schwarze Umhängetasche mit. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden: Auto beschädigt

Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 12:10 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter einen in der Tiefgarage des Bildungszentrums in der Albertviller Straße geparkten Audi Q3 und verursachten hierdurch rund 2500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winterbach: Unfall auf Bundesstraße

Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer wollte mit seinem SLK am Mittwoch gegen 14:15 Uhr auf die B29 in Richtung Aalen auffahren. Dabei verlor er auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug prallte zunächst nach rechts in die Leitplanke, bevor es sich nach links drehte, so dass es quer zur Fahrbahn stehen blieb. Ein 19-Jähriger, der mit einem VW Golf den linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs war, konnte eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf nach rechts in die Leitplanke abgewiesen und kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der Mercedes wurde durch den Aufprall erneut um 180 Grad gedreht und kam auf der linken der beiden Fahrspuren zum Stillstand. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Golfs wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, der 21-jährige Beifahrer in dem Golf wurde ebenfalls leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein weiträumiges Trümmerfeld auf der B29, so dass diese vorübergehend in Fahrtrichtung Aalen voll gesperrt werden musste. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Winnenden: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr auf der Landesstraße 1120 zwischen Nellmersbach und Hertmannsweiler ereignet.

Ein 68 Jahre alter Fahrer eines VW Golf war in Richtung Hertmannsweiler unterwegs und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Linksabbiegers bremsten. Um ein Auffahren auf das vor ihm befindliche Fahrzeug zu vermeiden, wich er auf die Gegenfahrspur aus, wo er frontal mit einem entgegenkommenden VW Lupo eines 49-jährigen Mannes kollidierte. Der Fahrer des Lupo erlitt beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen, seine 51-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst kam mit leichten Verletzungen davon. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt rund 20.000 Euro. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

