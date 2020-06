Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt - Brand einer Hecke - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Aalen (ots)

Wallhausen: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen Donnerstag und Samstag wurde auf dem Schulgelände der Julius-Wengert-Grundschule in der Schulstraße ein Mast eines Solarpanels beschädigt. Weiterhin wurde der Pflasterbelag verschmutzt und ein Lampenschirm einer Außenbeleuchtung entwendet. Hinweise hierauf nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Onolzheim: Brand einer Hecke

Mit einem gasbetriebenen Unkrautvernichter entzündete am Mittwoch um kurz 10 Uhr ein 77-jähriger Mann versehentlich die Hecke auf seinem Grundstück. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor ein größerer Schaden eintrat.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag zwischen 06.45 Uhr und 15.45 Uhr, wurde ein PKW Ford C-Max, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Erich-Klafs-Straße abgestellt war, beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hierbei wurde die komplette Beifahrerseite zerkratzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

