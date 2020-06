Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche schlagen sich - Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfälle beim Einfahren auf Straße

Aalen (ots)

Gaildorf: Jugendliche schlagen sich

Am Dienstag um 19:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Kanzleistraße, nachdem sich dort drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren mit den Fäusten geschlagen haben. Einer der 15-jährigen musste durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden.

Schwäbisch Hall: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag zwischen 13 Uhr und 16:30 Uhr, wurde ein PKW Ford Fiesta, welcher auf einem Stellplatz in der Straße Im Schwurm abgestellt war, beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch einen weißen PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Crailsheim: Unfälle beim Einfahren auf Straße

Kurz vor 15:30 Uhr am Dienstag wollte ein 34-jähriger Daimler-Fahrer aus einem Tankstellengelände auf die Ellwanger Straße ausfahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden in Richtung Goethestraße fahrenden VW Golf eines 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Gegen 18:45 Uhr wollte dann ein 41-Jähriger mit seinem Ford Kuga aus dem Gelände eines Supermarktes auf die Schönebürgstraße auffahren. Dabei übersah er einen dort wartenden Audi A6 eines 38-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

