POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, gelöste Radmuttern, Einbruchsversuch, zerkratzter Pkw und Unfälle

Aalen: Kleidungsstücke entwendet

Gegen 16.40 Uhr am Dienstagnachmittag betrat eine bislang unbekannte Frau die Filiale eines Ladengeschäftes am Marktplatz. Sie hielt sich dann über längere Zeit verdächtig in dem Geschäft auf, wobei sie mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine nahm. Erst nachdem die Frau das Geschäft verlassen hatte, fand eine Angestellte vier Etiketten von Kleidungsstücken, welche die Frau vermutlich entwendet hatte. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 80 Euro. Die mutmaßliche Diebin ist ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß und schlank. Die Frau, die vermutlich auf Südosteuropa stammt, hat ein Nasenpiercing; bekleidet war sie mit einer roten Jacke und einer rosafarbenen Leggings und führte eine gold/silber gemusterte Tasche bei sich. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Neuler: Radmuttern gelöst

Zwischen 6 Uhr und 17.30 Uhr am gestrigen Dienstag lösten Unbekannte am linken Hinterrad einer Mercedes C-Klasse die Radmuttern. Der 39-jährige Fahrzeughalter bemerkte die Manipulationen während der Fahrt. Bei seiner Nachschau stellte er fest, dass von 5 Radmuttern nur noch 2 vorhanden waren. Im genannten Zeitraum war das Fahrzeug in der Ziegeleistraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er zwischen 17 Uhr und 18 Uhr einen Pkw Audi beschädigte, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Straße Klosterberg abgestellt war. Der Besitzer des Pkw bemerkte die Beschädigungen erst zu Hause. An dem beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackspuren festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Bartholomä: Einbruchsversuch

Am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr versuchten Unbekannte, die Türe eines Wohnhauses im Himmelreichweg aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelangt. Bei dem Einbruchsversuch wurde die Türe beschädigt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr verursachte. In dieser Zeit beschädigte er beim Vorbeifahren einen in der Gmünder Straße abgestellten Pkw Porsche, wobei dessen Außenspiegel zu Bruch ging. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der B 298 zwischen Mutlangen und Spraitbach kam ein 24-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw VW Polo in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Mit einem spitzen Gegenstand ritzte ein Unbekannter zwischen Montagmittag, 13 Uhr und Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr ein Hakenkreuz und eine SS-Rune in die Fahrertüre eines Pkw Opel, der in dieser Zeit in der Benzholzstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 50-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz im Einmündungsbereich Deinbacher Straße / Narzissenweg einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

