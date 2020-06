Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus, Farbschmierereien, Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Beschädigung von Sitzbank

Im Bereich des Schulzentrums der Härtsfeldschule im Dossinger Weg wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen und anschließend auf den zur Schule gehörenden Tartanplatz geworfen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Einfahren aus Grundstück

Einen Gesamtschaden von ca. 5000 Euro verursachte eine 46-jährige VW-Lenkerin am Dienstagmorgen, als sie gegen 7.20 Uhr von einem Grundstück auf die Zeppelinstraße einfuhr und mit einer 18-jährigen Smart-Lenkerin kollidierte.

Aalen: Pedale verwechselt

Ein 90-jähriger BMW-Lenker verwechselte am Dienstag gegen 13 Uhr den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang, als er im Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring einparken wollte und hierzu rangierte. In der Folge fuhr er gegen den vor ihm geparkten Pkw VW, der dadurch weggeschoben wurde und sich um die eigene Achse drehte. Der Unfallverursacher fuhr weiterhin ungebremst auf eine Garage zu und kollidierte mit dieser. Es entstand Sachschaden von rund 22000 Euro.

Unterschneidheim-Zöbingen: Einbruch in Jugendraum

Zwischen Freitagabend und Samstagabend drang ein Unbekannter über ein gekipptes Toilettenfenster in den Jugendraum der Gemeindehalle in der Tulpenstraße ein. Der Einbrecher entfernte sich ohne Diebesgut und hinterließ am Fenster einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Lorch: In der Zeit zwischen dem 3.6. und 15.6. wurden die Wände der Fußgängerunterführung im Bereich Haldenstraße/Kirchstraße mit einem Filzstift beschmiert, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Am Dienstag wurde festgestellt, dass die Stützmauer des Lindenfirstturms in der Lindenfirststraße von Unbekannten mit schwarzer und gelber Farbe beschmiert wurde. Mittels gelber Farbe wurden auch Worte sowie ein Symbol auf die Hauswand eines Gebäudes in der Straße Nepperberg geschmiert. Der Sachschaden beläuft sich jeweils auf ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt jeweils das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

