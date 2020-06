Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch in Gaststätte, Brandalarm, versuchter Automatenaufbruch u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr einen in der Straße Lange Weiden geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Anhand der Beschädigungen am geparkten Pkw ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Rückwärtsausparken mit seiner Anhängerkupplung gegen das geparkte Auto geprallt ist. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 19:15 Uhr an der Kreuzung Bismarckstraße / Schillerstraße. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW Golf wollte von der Schillerstraße nach links in die Bismarckstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 64-jährigen Audi-Fahrers, der die Bismarckstraße in ortsauswärtiger Richtung entlangfuhr. Der Audi-Fahrer wich noch aus, konnte eine Kollision mit dem Golf aber letztlich nicht mehr verhindern. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, niemand wurde beim Unfall verletzt.

Alfdorf: Radfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 64 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11:30 Uhr in der Hauptstraße zugezogen. Der Mann wollte auf den Bürgersteig auffahren und kam hierbei zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Fellbach: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Samstag, 0 Uhr und Montag, kurz vor 14 Uhr, wurde die Eingangstür einer Gaststätte in der Straße Im Tal aufgebrochen. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass die Eingangstür mittels eines Stuhles gegen das Zufallen gesichert war. Eine Durchsuchung der Gaststätte durch die Polizei verlief negativ. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. An der aufgebrochenen Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Auenwald: Radfahrerin gestürzt

Am Montag um 16 Uhr befuhren zwei Radfahrerinnen hintereinander einen asphaltierten Waldweg im Bereich des Trailhofs. Nach einer leichten Linkskurve kam die vorausfahrende 45-jährige Fahrradfahrerin ins Schlingern und stürzte. Trotz eines getragenen Fahrradhelms wurde die Frau schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Backnang: Essen löst Brandalarm aus

Aus bislang nicht bekannten Gründen löste am Montag um 20:50 Uhr in der Volkshochschule in der Bahnhofstraße beim Kochen der Brandmeldealarm aus. Die Feuerwehr Backnang, die mit 12 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort kamen, konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken, da es weder zu Feuer- noch zu einer Rauchentwicklung kam.

Aspach: Auffahrunfall

Am Montag um 15:15 Uhr kam es auf der L1115, an der Kreuzung zur K1607, zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Ein 37-jähriger Lenker eines Scania LKW, welcher in Richtung Aspach fuhr, erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 34-jährige BMW-Fahrer anhalten musste und fuhr auf.

Backnang: PKW zerkratzt

In der Insterburger Straße wurde am Freitag zwischen 7 Uhr und 12.15 Uhr die Beifahrertür eines PKW zerkratzt, welcher dort hinter einer Bäckerei geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Kernen: Versuchter Automatenaufbruch

In der Straße Auf der Höhe wurde am Dienstag um kurz vor 4 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nachdem ein Zeuge durch die lauten Geräusche auf den Vorfall aufmerksam wurde, ergriffen die Täter die Flucht. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 entgegen.

Fellbach: LKW streift Traktor

Am Montag um 15.20 Uhr fuhr ein 64-jähriger Lenker eines Traktors von einem Kundenparkplatz auf die Eberhardstraße aus und hielt dort am rechten Fahrbahnrand an. Kurze Zeit später passierte ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes Actros Sattelzuges den Traktor und übersah dessen Vorderlader. Der LKW blieb mit der Fahrzeugseite und dem Auflieger an dem Vorderlader hängen. Durch herabfallende Plastikteile wurde noch ein nachfolgender PKW VW Touran einer 40-Jährigen beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

