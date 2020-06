Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandale, Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vandale

Ein 34-Jähriger wurde am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er im Bereich des Mercatura mehrere Passanten angeschrien und beleidigt hatte und gegen Mülleimer und Werbetafeln getreten und geschlagen hatte. Da mit weiteren Störungen des stark alkoholisierten Mannes zu rechnen war, musste er zur Ausnüchterung zum Polizeirevier mitgenommen werden. Ihn erwarten zudem entsprechende Strafanzeigen.

Essingen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Ford beschädigte ein 57-Jähriger am Montagmittag gegen 12 Uhr einen im Heerweg abgestellten Pkw Skoda, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr mit der Anhängerkupplung den Pfeiler einer Garageneinfahrt im Kapuzinerweg, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet - 3500 Euro Sachschaden

An der Einmündung August-Hirsch-Straße / Ellwanger Straße missachtete eine 48-jährige Toyota-Fahrerin am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr die Vorfahrt eines ebenfalls 48 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.

Bopfingen-Trochtelfingen: Vandalismus

Auf rund 350 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr und Montagmittag, 14 Uhr verursachten, als sie die elektronische Stromversorgung eines Weidezaunes am Wanderweg parallel der K3316 im Bereich Steinbrückle beschädigten. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Gegen 14.35 Uhr am Montagnachmittag parkte ein 24-Jähriger seinen Lkw rückwärts auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Max-Eyth-Straße aus. Dabei beschädigte er einen dort abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand.

Gschwend: Zu weit nach rechts gefahren

Auf rund 1000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.30 Uhr entstand. Mit ihrem Fahrzeug befuhr eine 61-Jährige zur Unfallzeit die B 298 zwischen Gschwend und Spraitbach. Eigenen Angaben zufolge kam ihr in einer Linkskurve ein blaues Fahrzeug entgegen, das wohl zu weit links fuhr. Darüber erschrak die 61-Jährige, sodass sie ihr Fahrzeug nach rechts steuerte und gegen die dortige Leitplanke fuhr. Am älteren Pkw der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug bzw. dessen Fahrer bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin leicht verletzt

Unachtsamkeit war die Ursache eines Unfalls, bei dem sich eine 52 Jahre alte Radfahrerin am Montagmittag leichte Verletzungen zuzog. Ein 39 Jahre alter VW-Fahrer fuhr an der Einmündung Pfeilhalde / Kreisverkehr Dreifaltigkeitsfriedhof auf das Rad der 52-Jährigen auf, wobei sie zu Boden stürzte. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden. Zur Unfallzeit hielten sich wohl mehrere Personen anlässlich einer Beerdigung am nahegelegenen Friedhof auf.

Schwäbisch Gmünd: 5500 Euro Sachschaden

Eine 48-Jährige parkte am Montagabend kurz vor 18 Uhr ihren Pkw Fiat auf dem Gelände eines Autohauses in der Lorcher Straße aus. Hierbei übersah sie den Pkw VW einer 18-Jährigen, die ihrerseits das Areal befuhr, und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 40-Jähriger seinen Pkw VW am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Aalener Straße anhalten. Eine 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Schaden von rund 3000 Euro entstand.

Durlangen: Drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in der Rehnenmühlestraße (K3256) ereignete. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Hummers geriet gegen 15.50 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem Mazda eines 52-Jährigen zusammenstieß. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden wie der Verursacher vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Am Montagnachmittag kam es kurz nach 15 Uhr in der Rechbergstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstand. Verkehrsbedingt mussten zwei hintereinanderfahrende Pkw Opel und VW Golf anhalten. Ein 35-Jähriger, der von der Straße Unterm Bergschlössle nach rechts in die Rechbergstraße einfuhr, erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den hinteren Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf seinen Vordermann aufgeschoben. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

