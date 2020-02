Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kreisbad (13/0903) Zwischen 20.02.2020, 22:30 Uhr und 21.02.2020, 06:00 Uhr

Römerberg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Kreisbad in Römerberg ein, indem sie eine Tür auf der Rückseite des Bads aufhebelten. Beim Versuch, eine weitere Tür im Innern des Bads zu öffnen, wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag, 20.02.2020, 22:30 Uhr auf Freitag, 21.02.2020, 06:00 Uhr Wahrnehmungen im Bereich des Kreisbads in der Viehdriftstraße in Römerberg machen konnten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

