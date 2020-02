Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruch in Bestattungsinstitut (14/0933) 21.02.2020, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr

Speyer (ots)

Einen Sachschaden von circa 250 Euro verursachten bislang unbekannte Täter an einer Geschäftseingangstür eines Bestattungsinstituts in der Wormser Landstraße. Durch die Täter wurde versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Aufgrund der Beschaffenheit der Tür misslang dies jedoch und die Täter zogen wieder ab. Die Tür wurde hierbei leicht beschädigt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die am Freitag, 21.02.2020, im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr Wahrnehmungen an dem Bestattungsunternehmen in der Wormser Landstraße 23 machten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell