Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Frankenthal (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr kommt es in der Wormser Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen eine 47-jährige Pedelc-Fahrerin, welche verbotswidrig über einen Fußgängerüberweg fährt. Die Pedelec-Fahrerin trägt keinen Fahrradhelm und wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Durch den Unfall entsteht außerdem ein Schaden in Höhe von ca. EUR 1200,-.

In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Eine Vielzahl der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK'in Ghislaine Werst

Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen





