Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus 20.02.2020, 17:35 Uhr

Otterstadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum vom 18.02.2020, 18:00 Uhr bis zum 20.02.2020, 17:35 Uhr Zugang zu einem Gartenhaus und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat während dem Tatzeitraum auffällige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge im Bereich der Derkumsgewanne bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



