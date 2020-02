Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, den 20.02.20, kam es um 12:20 Uhr auf der Schifferstadter Straße (L524) an der Einmündung "In der Schlicht" zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Ein 52-jähriger PKW Fahrer, der aus Richtung eines lokalen Abfallbetriebes kam und an der Einmündung nach links in Fahrtrichtung Mutterstadt abbiegen wollte, missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden LKW. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Insassen leicht verletzt. Die Fahrer wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die L524 kurzzeitig gesperrt werden.

