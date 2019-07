Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall der sich am Montagmorgen in Mühlacker ereignete sucht die Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte gegen 07.20 Uhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin vor der Schule auf der Rappstraße angehalten um ihr Kind aussteigen zu lassen. Um weiterfahren zu können musste sie ein Stück zurücksetzen. Hierbei stieß sie gegen das hinter ihrem Pkw verkehrsbedingt wartende Leichtkraftrad eines 16-Jährigen. Das Zweirad kippte um und der 16-Jährige verletzte sich leicht. Die 43-Jährige stieg aus dem Pkw und kümmerte sich zunächst um den 16-Jährigen. Da der Zweiradfahrer zunächst keine Schäden an seinem Bike feststellte und der Frau mitteilte, dass alles in Ordnung sei, fuhren beide weiter. Bei einer späteren Überprüfung des Zweirades stellte er dann aber Schäden fest und erstattete in den Nachmittagsstunden Anzeige bei der Polizei. Die Polizei bittet Zeugen die den Unfall beobachtet haben sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

