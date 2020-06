Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verdacht der sexuellen Nötigung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Randalierer löst Polizeieinsatz aus, Unfälle

Aalen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Aalen: Verdacht der sexuellen Nötigung - tatverdächtiger 43-Jähriger in Untersuchungshaft

Bei einem Kontrollgang in einer Senioren- und Pflegeeinrichtung in Schwäbisch Hall stellte ein Pfleger am Samstag, den 06.06.2020 kurz nach 1:00 Uhr einen zunächst unbekannten Mann im Zimmer einer 90-jährigen Frau fest. Dieser befand sich über die Frau gebeugt in deren Bett. Als der Pfleger den Mann ansprach kam es zu einem kurzen Gerangel, kurz darauf konnte der Unbekannte flüchten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld der Einrichtung waren mehrere Streifenwagen, sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Gegen 7:00 Uhr bemerkte ein Polizist auf dem Heimweg von seiner Nachtschicht in der Gaildorfer Straße einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Die verständigte Polizeistreife unterzog den Mann einer Personenkontrolle.

Bei einer Hausdurchsuchung durch die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall ergaben sich weitere Verdachtsmomente gegen den 43-Jährigen, so dass er am Freitag den 12.06.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Deutschen. Er wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Seniorin erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Gerabronn: Unfall an Kreuzung

Am Montag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 27-Jährige mit einem VW-Lieferfahrzeug die Beethovenstraße. An der Kreuzung zur Anlishagenerstraße übersah er einen von links kommenden Skoda eines 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wallhausen: Wildunfall

Eine 48 Jahre alte Mazda-Fahrerin war am Dienstag gegen 4:40 Uhr mit auf der K2503 unterwegs, als ein Wildschwein die Straße querte. Das Borstentier wurde von dem PKW erfasst und getötet. An dem Mazda entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Gerabronn-Dünsbach: Randalierer löst Polizeieinsatz aus

Am Dienstagmorgen wurde in Pfalzstraße ein randalierender Mann gemeldet, der Steine aus dem Fenster eines dortigen Hauses auf die Straße warf. Der polizeibekannte 24-Jährige war bereits in der Nacht aufgefallen, als er mitunter schreienderweise auf der Straße unterwegs war. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits beruhigt und in seine Wohnung begeben, so dass kein weiteres Einschreiten notwendig war. Gegen 7:00 Uhr war die Polizei nun erneut verständigt worden. Um weitere Störungen zu verhindern, musste der als gewaltbereit bekannte Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierzu waren neben zahlreichen Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg im Einsatz. Der 24-Jährige wurde letztlich durch die Spezialkräfte in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen und einer ärztlichen Untersuchung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell