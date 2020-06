POL-AA: LandkreisSchwäbisch Hall: Mann bei Mäharbeiten schwer verletzt, Auto beschädigt

Polizeipräsidium Aalen

Rot am See: Sachbeschädigung an PKW

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in auf einem Parkplatz im Frankenweg abgestellten PKW der Marke VW mit einem spitzen Gegenstand. Der Unbekannte verursachte dabei Sachschaden im Wert von rund 700 Euro an dem Wagen.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Crailsheim: Arbeiter stürzt bei Mäharbeiten ab und wird schwer verletzt

Ein 45-jähriger Mann war am Dienstag kurz vor 12:00 Uhr mit Mäharbeiten auf einem Grünstreifen zwischen der B290 und der Fußgänger- bzw. Fahrbrücke kurz vor der Nordwestumgehung beschäftigt. Auf dem frisch gemähten, nassen Gras rutschte er aus und stürzte rund fünf Meter den abfallenden Hang hinunter. Am Fuße des Hangs blieb der Mann schwer verletzt im Gleisbett liegen. Eine Zeugin hörte die Hilferufe des Mannes und verständigte dessen Kollegen, sowie die Rettungsdienste. Die Feuerwehr Crailsheim war vor Ort im Einsatz um den Mann aus seiner Notlage zu befreien. Der Zugverkehr wurde vorübergehen eingestellt. Der schwer verletzte Mann wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

