POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte, Verkehrsunfälle, Unbekannte richten hohen Schaden an, Farbschmierereien u.a.

Waiblingen-Beinstein: Diebstahl aus Pkw

Ein bislang unbekannter Dieb öffnete im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen nicht verschlossenen Pkw in der Grossheppacher Straße und entwendete aus diesem einen Geldbeutel samt mehreren hundert Euro Bargeld. Aufgrund von Hinweisen ergab sich der Verdacht, dass es sich beim Täter um einen ca. 35-45 Jahre alten, muskulösen Mann mit einer auffälligen Narbe an der linken Augenbraue handeln könnte. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Räder entwendet

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendeten bisher unbekannte Diebe alle vier Räder eines Bootsanhängers, der im Pfefferminzweg geparkt war. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr einen in der Oppenländerstraße geparkten Smart und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winterbach: Beim Ausparken Unfall verursacht

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr in der Schorndorfer Straße. Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Seat Leon übersah beim Ausparken den Daimler eines 85-jährigen Mannes, der in Richtung Schorndorf unterwegs war und kollidierte mit diesem.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch einen bisher unbekannten Dieb wurde am Dienstag ein Zigarettenautomat am Bahnhofsvorplatz aufgebrochen. Der aufgebrochene Automat wurde am späten Abend bemerkt, der genaue Tatzeitpunkt ist allerdings unbekannt. Aus dem Automat wurde sowohl Bargeld als auch Tabakwaren entnommen. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 17:35 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstagnachmittag einen in der Wagnerstraße geparkten Nissan Micra und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Unbekannte richten hohen Sachschaden an

Zwischen Freitag und Montag drangen bisher unbekannte Täter in ein noch in der Bauphase befindliches Mehrfamilienhaus in der Lindberghstraße ein und beschädigten insgesamt 36 Fenster in mehreren Wohnungen. Bereits Anfang März diesen Jahres sowie im Dezember vergangenen Jahres kam es auf der selben Baustelle zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden im März ebenfalls Fensterrahmen beschädigt, im Dezember wurden Leitungen der Fußbodenheizung durchtrennt, was aufwendige Reparaturarbeiten zur Folge hatte. Der entstandene Gesamtschaden befindet sich im hohen sechsstelligen Bereich. Der Polizeiposten Schmiden sucht daher dringend Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben und Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Sulzbach an der Murr: PKW beschädigt

Ein PKW Fiat, welcher auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt war, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erheblich beschädigt. Der Schaden wurde am Morgen gegen 06.40 Uhr festgestellt. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Backnang: Farbschmierereien an Eisenbahnbrücke

Am Dienstag um kurz nach 20:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche die Eisenbahnbrücke zwischen Plattenwald und Steinbach mit Farbe besprühen würden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten tatsächlich zwei elfjährige Jungs festgestellt werden, welche in ihren Rucksäcken entsprechende Spraydosen mit sich führten. Zudem waren Hände und Bekleidung mit Farbe behaftet. Letztendlich gaben die Jungs zu, die Brücke besprüht zu haben. Die Kinder wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Backnang: Auffahrunfall

Am Dienstag um kurz nach 17.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lenker eines VW Golf die B14 von Stuttgart in Richtung Maubach. Am Ortseingang Maubach erkannte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 39-jährige BMW-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund der roten Ampel abbremsen musste und fuhr ungebremst auf. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Murrhardt: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Dienstag um kurz nach 16 Uhr wollte eine 64-jährige Opel-Fahrerin von einem Grundstück auf die Adalbert-Stifter-Straße ausfahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden PKW BWM einer 47-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

