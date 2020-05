Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerverletzter Pedelec-Fahrer

Offenburg (ots)

Offenbar allein beteiligt kam am Dienstagmorgen ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer in Offenburg zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Gegen 10 Uhr war der Mann auf der Wilhelmstraße von der Unionrampe in Richtung Zähringer Straße unterwegs. An der Einmündung der Luisenstraße blieb der Mann offenbar mit dem Lenker seines Fahrrades am Mast der Fußgängerampel hängen, kam zu Fall und verletzte sich trotz Radhelmes ersten Erkenntnissen zu Folge schwer. Durch den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht.

